نيمار يقترب من العودة إلى برشلونة مقابل كوتينيو

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، يقترب من العودة إلى برشلونة مرة أخرى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقالت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، نقلا عن "سبورت" الإسبانية، إن نيمار تواصل مع بعض من زملائه السابقين في برشلونة، عبر "الواتساب" قائلا "لا تقلقوا، أنا قادم".
وأضافت الصحيفة "أن فيليب كوتينيو لاعب برشلونة قديكون ضمن الصفقة، لينتقل إلى النادي الباريسي بجانب مقابل مادي، من أجل عودة نيمار للفريق الكتالوني".
كما أكدت صحيفة التايمز أن برشلونة يستعد لدفع 90 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى لاعب أو لاعبين، من أجل استعادة نيمار مرة أخرى.
وكان نيمار انتقل من برشلونة إلى باريس سان
وشهدت الفترة الأخيرة توتر في العلاقة بين نيمار وباريس سان جيرمان، خاصة مع إعلان اللاعب، لناصر الخليفي رئيس النادي، رغبته عدم ارتداء قميص الفريق مرة أخرى، وأنه يرغب في العودة إلى الوطن.
ولم يتمكن نيمار خلال فترة تواجده من إحراز لقب دوري أبطال أوروبا، واكتفى بلقب الدوري الفرنسي، ليؤكد اللاعب إحباطه من قلة المنافسة بالبطولة.
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