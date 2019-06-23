رسميًّا .. داني ألفيس يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان

أعلن النجم البرازيلي داني ألفيس، لاعب باريس سان جيرمان، اليوم الأحد، رحيله بشكل رسمي عن صفوف النادي الباريسي.

نشر ألفيس عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور "إنستجرام" صورة له مع البطولات التي أحرزها مع باريس سان جيرمان معلقًا "أغلق اليوم مرحلة أخرى في حياتي، مرحلة

النصر والتعلم والخبرات".

واصل "أود أن أشكر عائلة باريس سان جيرمان على إتاحتها الفرصة لبناء صفحة في تاريخ هذا النادي، وأشكر جميع الموظفين على المودة والاحترام منذ اليوم الأول ... أنتم تجعلون هذا النادي أكثر تميزًا".

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وأردف "لقد مر عامان من المرونة والتجديد المستمر للوفاء بمهمتي، ولكن في الحياة كل شيء له ​​نهاية، والآن حان الوقت لوضع هذه النقطة النهائية".

لم يحدد ألفيس وجهته عقب رحيله عن النادي الباريسي، خصوصًا إنه يقود منتخب البرازيل حاليًا خلال بطولة كوبا أمريكا.

يُذكر أن النجم صاحب الـ36 عامًا انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان، في موسم 2017 قادمًا من يوفنتوس الإيطالي.