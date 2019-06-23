كأس العالم للسيدات.. فرنسا تواجه البرازيل في نهائي مبكر

تستأنف، اليوم الأحد، مباريات دور الستة عشر، من بطولة كأس العالم للسيدات، التي ستشهد مواجهة قوية بين منتخب فرنسا، صاحب الأرض، ونظيره البرازيلي، على ملعب ستاد أوسيان.

تعد المباراة نهائي مبكرًا بين فرنسا صاحبة الأرض والمدعمة بجماهيرها، ومنتخب البرازيل أحد المرشحين للبطولة، على رغم عدم إحرازه لها من قبل، ولكن يظل أهم المنتخبات المشاركة نظرًا لكتيبته من اللاعبات المميزات.

تمكن منتخب فرنسا من التأهل بجدارة إلى دور الستة عشر، بعد أن احتل

صدارة المجموعة الأولى بتحقيق العلامة الكاملة، بثلاثة انتصارات. إضافة إلى دفاعه الصلب الذي لم يستقبل سوى هدف وحيد في دور المجموعات، وهو ما يعطي طمأنينة للجمهور الفرنسي.

على الجانب الآخر فإن منتخب البرازيل، على رغم تأهله لدور الـ16، ضمن أفضل الثوالث، ولكنه قدم مستوى جيدًا بالبطولة حتى الآن.

إذ تمكن من الترشح ضمن المجموعة الثالثة النارية، بعد حصوله على

المركز الثالث برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف فقط عن إستراليا وصيف المجموعة.

يأمل مشجعو البرازيل في الفوز والوصول للدور التالي، وتحمل آمالهم المهاجمة المخضرمة كريستياني، وهدافة الفريق في البطولة حتى الآن، وصاحبة الرقم القياسي كأكبر لاعبة في السن تحرز "هاتريك" في المونديال على مستوى منافسات السيدات والرجال.

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موعد مباراة فرنسا والبرازيل في كأس العالم للسيدات:

تنطلق مباراة فرنسا والبرازيل في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والبرازيل في كأس العالم للسيدات:

تذاع المباراة بشكل مباشر وحصري على قناة beIN SPORTS HD 4