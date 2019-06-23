رياضة | عاجل.. منتخب مصر يكشف حقيقة واقعة التحرش ويغلق التحقيقات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. منتخب مصر يكشف حقيقة واقعة التحرش ويغلق التحقيقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلق الجهاز الفني لمنتخب مصر صفحة اتهام عارضة أزياء للرباعي عمرو وردة وأيمن أشرف وأحمد حسن كوكا ومحمود الونش بمحاولة التحرش اللفظي بها عبر انستجرام.

وكشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر عن أن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة عاتب اللاعبين على واقعة عارضة الأزياء.

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وأكد لهيطة في تصريحات تليفزيونية أن أجيرى اجتمع بكل اللاعبين وأبلغهم أن عليهم التركيز لأن منتخب مصر هدفه الأول الفوز بكأس الأمم الإفريقية 2019

وأضاف مدير منتخب مصر: "أغلقنا هذه الصفحة تماماً وتركيزنا منصب على الفوز على الكونغو الديمقراطية لضمان التأهل يوم الأربعاء المقبل".

وأشار إلى أن الحديث عن تورط لاعبي الفراعنة في تجاوزات عبر السوشيال ميديا حقيقي وليس شائعات كما وصل إلى البعض.