رياضة | عاجل.. رد فعل "أجيري" على اتهامات "رباعي" المنتخب بالتحرش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رد فعل "أجيري" على اتهامات "رباعي" المنتخب بالتحرش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر عن أن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة عاتب اللاعبين على واقعة عارضة الأزياء التي اتهمت 4 لاعبين بمحاولة التحرش بها عبر "انستجرام".

وأوضح لهيطة في تصريحات تليفزيونية أن أجيرى اجتمع بكل اللاعبين وأبلغهم أن عليهم التركيز لأن منتخب مصر هدفه الأول الفوز بكأس الأمم الإفريقية.

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وقال لهيطة: "أغلقنا هذه الصفحة تماماً وتركيزنا منصب على الفوز على الكونغو الديمقراطية لضمان التأهل يوم الأربعاء المقبل