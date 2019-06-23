رياضة | مدرب أنجولا: نعاني الإصابات ولن نكون صيدا لتونس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب أنجولا: نعاني الإصابات ولن نكون صيدا لتونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الصربي سيردان فاسليلفيش المدير الفني لمنتخب أنجولا أن منتخب لن يتاثر بالإصابات والغيابات فى مباراته أمام تونس غدا فى اطار الجولة الاولى للمجموعة الخامسة التى تقام فى ستاد السويس الرياضى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لمباراة أنجولا وتونس الذي عقد صباح اليوم الأحد باستاد السويس بحضور محمد صيام رئيس اللجنة الاعلامية لبطولة كأس الأمم الافريقية وعدد من الصحفيين المصريين والاجانب.

وأوضح المدير الفنى لمنتخب أنجولا أن فريقه لن يتهاون أمام نظيره التونسى وسنقدم كل ما بوسعنا في المباراه عبر الإمكانيات الفنيه المتاحه لدينا.

وأضاف: "شاركنا في سبع نسخ فقط من أصل ٣٢ ونجحنا في تحقيق مفاجأه بالتأهل بعد غياب نسختين وسنسعي لاستمرار المفاجأة والوصول لأبعد مدي ممكن بالبطولة".