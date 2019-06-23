رياضة | الأهلي يعلن مواعيد عودة 5 نجوم من الإصابات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلن مواعيد عودة 5 نجوم من الإصابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن سعد سمير وكريم نيدفيد لاعبا الفريق المتواجدين في ألمانيا يعودان إلى القاهرة خلال أسبوعين من الآن.

وأضاف الجهاز الفني أن الثنائي يتواجد حاليا في ألمانيا لاستكمال تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة.

ويعاني سعد سمير من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي، في حين أجرى كريم نيدفيد مؤخرًا جراحة غضروف الركبة.

وأوضح جهاز الأهلي أن حسين الشحات لاعب الفريق يعاني من نزلة برد حرمته من التدريبات الجماعية أمس السبت بعد استئناف التدريبات عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن حسين الشحات يخضع للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الأحد لتحديد موقفه بشأن التواجد من عدمه في تدريبات الكرة.

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واطمأن مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على مؤمن زكريا لاعب الفريق قبل انطلاق المران المسائي اليوم الأحد.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة بالتواء خفيف في ركبته خلال مشاركته في مران الفريق الجماعي أمس، حيث يخضع اللاعب للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم.

وقال جهاز الأهلي إن شريف إكرامي حارس مرمى الفريق يظهر في تدريبات الفريق اليوم الأحد بعد عودته أمس من ألمانيا.

وكان شريف إكرامي قد أجرى عملية جراحية لإزالة عظام زائدة في الركبة في ألمانيا مؤخرا، حيث يطلع الجهاز الطبي على حالة اللاعب والتقرير الطبي الذي عاد به من ألمانيا لتحديد موعد مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق.