رياضة | تشكيل المغرب المتوقع أمام ناميبيا.. خالد بوطيب على الدكة

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استقر الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب على التشكيل الذي سيواجه به نظيره ناميبيا في افتتاح مشواره ببطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩ بمصر. تشكيل المغرب المتوقع أمام ناميبيا حراسة المرمى: ياسين بونو Advertisements خط الدفاع: نبيل درار - المهدي بن عطية - رومان سايس - أشرف حكيمي خط الوسط: كريم الأحمدي - فيصل فجر - نور الدين أمرابط - حكيم زياش خط الهجوم: سفيان بوفال - يوسف النصيري على حساب خالد بوطيب مهاجم الزمالك المصري

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