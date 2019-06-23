رياضة | لويس هاكيزيمان حكما لمباراة المغرب ونامبيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لويس هاكيزيمان حكما لمباراة المغرب ونامبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" عن طاقم تحكيم مباراة المغرب أمام ناميبيا المقرر إقامتها اليوم بملعب السلام، ببطولة الأمم الإفريقية.

ويتكون الطاقم التحكيمى لمباراة المغرب وناميبيا من لويس هاكيزيمان حكم الساحة، وجيلبيرت شرويوت ومارك سسونكو وعيسى سي.

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ويلتقي المنتخبين عصر اليوم على ملعب السلام، فى إطار لقاءات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة الأمم الأفريقية.