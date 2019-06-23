رياضة | مفاجأة في التحقيق عن اتهامات التحرش لـ"رباعي" المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة في التحقيق عن اتهامات التحرش لـ"رباعي" المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة تقريرًا مفصلًا عن واقعة اتهام إحدى عارضات الأزياء لـ4 لاعبين من منتخب مصر هم عمرو وردة وأحمد حسن كوكا ومحمود حمدي الونش وأيمن أشرف بالتحرش اللفظي بها على موقع الصور "انستجرام".

ويسعى هاني أبوريدة للتأكد من صحة اتهامات ومزاعم عارضة الأزياء قبل اتخاذ قرار في واقعة الرباعي خاصة أن البعض نقل له أن الواقعة مفبركة من الفتاة.

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ويشارك منتخب مصر في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 واستهل مشواره يوم الجمعة الماضي، بفوز هزيل على زيمبابوي بهدف نظيف في المباراة الافتتاحية.