رياضة | رسالة من فرجاني ساسي إلى جماهير الزمالك

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وجه فرجاني ساسي لاعب وسط نادي الزمالك ومنتخب تونس رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء قبل المشاركة مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية 2019.

وقال ساسي في تصريحات صحفية نشرها الموقع الرسمي للاتحاد التونسي: "جميع المباريات مهمة في كأس الأمم فبطولة أمم أفريقيا الحالية لها مذاق خاص إذ أنني ألعب في بلدي الثاني".

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وأضاف ساسي في رسالة وجهها إلى نادي الزمالك: "أوجه شكري الكبير من القلب لجماهير الزمالك التي وعدت وأوفت وساندت منتخب تونس".