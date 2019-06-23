رياضة | ريال مدريد يقترب من ضم نجم نيوكاسل يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يقترب من ضم نجم نيوكاسل يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني لضم ميجيل ألميرون نجم فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لـtyc sports الأرجنتينية فإن ريال مدريد يرغب في ضم ميجيل ألميرون من نيوكاسل في ظل صعوبة التعاقد مع بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وبدأ ألميرون صاحب الـ25 عاماً اللعب مع نادي سيرو بورتينيو في باراجواي ثم انتقل لنادي لانوس الأرجنتيني، ومنه إلى أتلانتا يونايتد الأمريكي ثم نيوكاسل.