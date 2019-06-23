رياضة | مدرب تونس يكشف لأول مرة سر استبعاد علي معلول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب تونس يكشف لأول مرة سر استبعاد علي معلول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث المدير الفني لمنتخب تونس الفرنسي آلان جيريس خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم صباح اليوم الأحد قبل لقاء البداية لنسور قرطاج مع أنجولا في إفتتاحية مباريات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة.

وقال آلان جيريس: "عندما تنطلق في منافسات الكان يجب عليك أن تكون جاهز بصورة كبيرة ، الفوز والحصول على الثلاث نقاط أمر هام.. لا توجد أي أزمات حول الفريق وكل اللاعبين يملكون الجاهزية البدنية ، ننتظر مباراة الغد بشغف كبير ولكن بهدوء اكثر من أجل تقديم الصورة الجيدة للكرة التونسية".

Advertisements

وعن استبعاد نجم منتخب تونس على معلول قال جيريس: "بالطبع المنتخب التونسي يعول كثيرا على لاعبيه اللذين شاركوا في المونديال ويملكون خبرة دولية كبيرة وقرار استبعاد معلول فهو اختيار فني في المقام الأول.. علي معلول لاعب جيد لم يتم إقصاؤه ولكن علينا أن نختار ٢٣ لاعباً فقط في قائمة الفريق النهائية".

وأكد جيريس أن فريق أنجولا جيد جدا وله طريقة لعب مميزة ويملك لاعبين أصحاب مهارات فردية وهو في النهاية من الفرق الإفريقية المعروفة والمحترمة .

وأضاف جيريس: "نملك طموحات كبيرة للنجاح والتقدم في المنافسة ، لعبنا أكثر من مباراة ودية وكنا موفقين فيها ولكن الفوز في الوديات شيء والمباريات الرسمية شيء آخر ، كان علينا أن نقوم بتجربة كل اللاعبين في مباريات العراق وكرواتيا حتى نكون على اقتناع تام باختيار المجموعة الأخيرة".