رياضة | ريال مدريد يفجر مفاجأة عن صفقة بول بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يفجر مفاجأة عن صفقة بول بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي ريال مدريد الإسباني الانسحاب من صفقة بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي.

وقال موقع "le10sport" الفرنسي إن مدريد قرر إغلاق ملف بوجبا تمامًا، والانسحاب من التفاوض مع اليونايتد على ضمه بسبب المغالاة في المطالب المادية.

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وأشار إلى أن سبب قرار ريال مدريد يعود إلى تعنت يونايتد في شروطه للاستغناء عن خدمات النجم الفرنسي في الميركاتو الصيفي.

ويتجه ريال مدريد حاليًا للتفاوض لضم واحد من الثنائي كريستيان إريكسن (توتنهام)، أو تانجي ندومبيلي (ليون)، من أجل دعم خط الوسط بصفقة مميزة.