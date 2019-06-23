رياضة | فرج عامر: السيسي سر نجاح أمم إفريقيا 2019 وانتظروا حفل الختام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر: السيسي سر نجاح أمم إفريقيا 2019 وانتظروا حفل الختام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة فى مجلس النواب ورئيس مجلس ادارة نادي سموحة الرياض إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وفر كل الدعم لبطولة الأمم الإفريقية المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وأوضح عامر أن جميع الطلبات التي طالب بتوفيرها من جانب الدولة للبطولة تم توفيرها بالكامل من جانب الجهات المعنية، بل بالعكس يتم توفير أكثر مما يُطلب مؤكداً أن مصر تمتلك الإمكانيات الكبيرة ولكنها لم تكن تمتلك الوقت الكافي للاستعداد للبطولة الإفريقية، ولكن في النهاية تم تنظيمها بالشكل المرجو.

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وكشف فرج عامر عن أن عدد من شاهدوا حفل افتتاح البطولة الإفريقية مليار ونصف المليار شخص حول العالم وسيكون حفل ختام البطولة الإفريقية أسطوريًا.

وأشاد فرج عامر ببيان وزارة الداخلية التي أكدت خلاله تقديرها لتعاون والتزام الجمهور المصري الواعي مع أجهزة الوزارة في ضوء ما شهده العالم من احتفالية أسطورية لافتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019، كما واصلت الصحف متابعتها لمباريات بطولة الأمم الإفريقية، حيث ستتواصل الفعاليات اليوم بثلاثة لقاءات قوية.