رياضة | خطف ماتياس دي ليخت من على أبواب برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطف ماتياس دي ليخت من على أبواب برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات يوفنتوس الإيطالي قريبًا من إتمام التعاقد مع المدافع الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت قادمًا من أياكس خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية تفاصيل صفقة انتقال دي ليخت إلى صفوف يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي والذي نجح في تحويل رغبة اللاعب بعدما كان قريبًا من برشلونة.

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وذكرت التقارير بأن اللاعب سيوقع على عقود الانتقال ليوفنتوس لمدة ٥ مواسم حيث سيحصل ناديه أياكس على ٧٠ مليون يورو، فيما سيتقاضى اللاعب ١٢ مليون يورو صافيًا كراتب سنوي.

ويتواجد مينو رايولا وكيل أعمال اللاعب حاليا في تورينو أجل إغلاق عملية انتقال دي لي خيت إلى اليوفي.