رياضة | مدرب الجزائر يطالب نجومه بالهجوم الفعال في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الجزائر يطالب نجومه بالهجوم الفعال في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أدم أوناس لاعب نابولي الإيطالي ومنتخب الجزائر عن طلبات جمال بلماضي المدير الفني لمحاربي الصحراء منه قبل انطلاق مباريات الخضر في بطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩ بمصر.

Advertisements

وقال أوناس: "المدرب بلماضي يطلب منا دائما أن يكون خط الهجوم فعالًا خاصة في نصف ملعب الفريق الخصم، وأن نستغل الفرص التي تتاح لنا".

وأضاف أوناس: "أتمنى أن أكون حاسما مثلما فعلت مع نابولي هذا الموسم وأنا أساعد زملائي في المنتخب".