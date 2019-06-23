رياضة | "عموري" يطلب البقاء في الهلال السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عموري" يطلب البقاء في الهلال السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري" عن رغبته في البقاء ضمن صفوف نادي الهلال السعودي لمدة موسم آخر، وفقا لما أكدته تقارير صحفية في السعودية.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن عموري يُفضل البقاء في الهلال لموسم أخر ويرغب في تعويض ما فاته الموسم الماضي مع النادي بعد الإصابة.

وكان طبيب عموري في برشلونة قد أعطى اللاعب الضوء الأخضر أمس السبت للعودة من جديد لممارسة كرة القدم بشكل طبيعي بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة والتي تعرض لها في أكتوبر الماضي.