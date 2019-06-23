شكرا لقرائتكم جنش يهنئ السعيد بعيد ميلاده: "يا أحسن حارس فى مصر"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل هنأ محمود عبد الرحيم " جنش " حارس مرمى منتخب مصر و الزمالك زميله فى الفريق عمر السعيد بعيد ميلاده الـ 29 .
و نشر عبد الرحيم صورة تجمعه مع السعيد عبر صفحته الشخصية على إنستجرام معلقا : كل سنة و أنت طيب يا أحسن حارس فى مصر .
جنش
يأتى تعليق جنش فى ظل مشاركة السعيد حارسا فى لقاء الزمالك و النجم الساحلى الأخير بالكونفدرالية بعدما تم طرد جنش .
و يتواجد جنش فى معسكر المنتخب بالقاهرة لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 .
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