شكرا لقرائتكم جنش يهنئ السعيد بعيد ميلاده: "يا أحسن حارس فى مصر"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ محمود عبد الرحيم " جنش " حارس مرمى منتخب مصر و الزمالك زميله فى الفريق عمر السعيد بعيد ميلاده الـ 29 .

و نشر عبد الرحيم صورة تجمعه مع السعيد عبر صفحته الشخصية على إنستجرام معلقا : كل سنة و أنت طيب يا أحسن حارس فى مصر .

Advertisements



جنش

يأتى تعليق جنش فى ظل مشاركة السعيد حارسا فى لقاء الزمالك و النجم الساحلى الأخير بالكونفدرالية بعدما تم طرد جنش .

و يتواجد جنش فى معسكر المنتخب بالقاهرة لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 .