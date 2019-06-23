شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يصدم الأهلي فى صفقة متولى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى النادي الأهلي صدمة كبيرة من مسئولي الإسماعيلى، فيما يخص صفقة محمود متولى مدافع الدراويش. وفوجئ مسئولو الأهلي، بمماطلة من جانب الإسماعيلى فى حسم صفقة متولى رغم توقيع اللاعب عقود انتقاله للقلعة الحمراء وتأكيده لمسئولى الدراويش برغبته فى الانتقال للنادي الأحمر. ويضغط مسئولو الأهلي على الإسماعيلى لحسم صفقة محمود متولى فى ظل عدم وجود أسماء أخرى مرشحة لتدعيم دفاعات القلعة الحمراء فى الموسم الجديد. وقرر مسئولو الأهلي استمرار المفاوضات مع نادي الإسماعيلى بخصوص صفقة متولى فى الفترة المقبلة والتمسك بالتعاقد مع اللاعب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلى يصدم الأهلي فى صفقة متولى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.