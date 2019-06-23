شكرا لقرائتكم الأهلى يحدد موعد معسكر إسبانيا غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يعقد مجلس إدارة النادي الأهلى، اجتماع مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، غدا الأثنين، وذلك من أجل تحديد موعد معسكر الإعداد للموسم المقبل، والمباريات الودية التى يحتاجها الفريق خلال فترة التوقف وعقب انتهاء الدوري المصري الممتاز.
وكان الأهلي أعلن خوضه لـ 3 مباريات ودية مُتدرجة المستوى خلال معسكر الفريق الذي سيُقام في أسبانيا بنسبة كبيرة خلال الفترة المقبلة.
سيد عبدالحفيظ : في اجتماع الغد مع لاسارتي سوف نحسم موعد معسكر الإعداد، والمباريات الودية وعددها ونوعيتها .. الرحلة إلى إسبانيا كانت مثمرة للغاية، وتعد بناء جيدا للمعسكر الذي نأمل أن يكون مثاليًا
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