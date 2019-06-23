شكرا لقرائتكم تايم سبورت: مدير المنتخب الوطنى اجتمع باللاعبين على خلفية واقعة السوشيال ميديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى اجتماعاً اليوم مع اللاعبين قبل أداء المران الصباحى فى الجيم بعد واقعة السويشال ميديا بحسب ما أكده مراسل تايم سبورت بعدما تردد فى وسائل الاعلام عن خروج بعض اللاعبين عن النص فى استخدام مواقع التواصل الاجتماعى.

وتوقع المراسل إعلان إيهاب لهيطة تصريحات رسمية فى هذا الشأن لغلق هذا الملف.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكونغو الديمقراطية في العاشرة مساء الاربعاء المقبل في الجولة الثانية من أمم إفريقيا.

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وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختها الـ32 حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى في السودان عام 1957 ، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.