شكرا لقرائتكم أحمد سليمان: أداء الفراعنة لا يدعو للقلق ومباراة الكونغو أكثر صعوبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد سليمان مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق ، أن أداء المنتخب الوطنى أمام زيمبابوى لايدعو للقلق ولم يكن رائعاً .

وأضاف سليمان فى تصريحات لـ "تايم سبورت" : " أصبحت مباراة منتخب مصر مع الكونغو أكثر صعوبة بعد هزيمة الاخير من أوغندا ، ولكن الفوز باللقاء يضمن تأهل الفراعنة للدور التالى من البطولة بنجاح"

وعن اختيار محمد الشناوى حارساً أساسياً فى البطولة علق مدرب حراس الفراعنة الاسبق : " هذا لايقلل من الحراس الأخرين فهى رؤية الجهاز الفنى ويجب إحترامها ويجب أن يكون جنش وأحمد الشناوى جاهزين فى أى وقت للمشاركة، وبالنسبة لاختيار محمود علاء رجلا لمباراة زيمبابوى فهذا لايعنى أن طريقة أجيرى تشبه طريقة كوبر فالمدرب المكسيكى يتبع خطة هجومية للغاية"

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكونغو الديمقراطية في العاشرة مساء الاربعاء المقبل في الجولة الثانية من أمم إفريقيا.

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وانطلفت بطولة أمم أفريقيا الجمعة الماضية، بمواجهة المنتخب المصري بنظيره الزيمبابوي، على استاد القاهرة الدولي، في تمام العاشرة مساءً، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، سجله محمود حسن تريزيجيه ، فيما فاز منتخب اوغندا على الكونغو بهدفين نظيفين .

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختها الـ32، حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى في السودان عام 1957 ، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.