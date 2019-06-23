شكرا لقرائتكم المغرب يتجاوز أزمة حمدالله ويستعد لمباراة ناميبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يثق منتخب المغرب في قدرته على تجاوز أزمة خروج المهاجم عبد الرزاق حمد الله من تشكيلة الفريق الذي يرغب في التخلص من آثار ذلك عن طريق تحقيق بداية قوية لمسيرته في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم يوم الأحد.

وقرر حمد الله، هداف الدوري السعودي برصيد 34 هدفا والفائز بجائزة أفضل لاعب في المسابقة، بشكل مفاجئ الخروج من تشكيلة المغرب هذا الشهر بينما ذكرت تقارير محلية وجود خلافات حادة مع بعض زملائه.

وقال هيرفي رينار مدرب المغرب، الذي استبدل حمد الله بالمدافع عبد الكريم باعدي، في مؤتمر صحافي يوم السبت: "بكل تأكيد هذه هي الظروف الحالية ويجب التعامل معها. كل المجموعة الحالية تتحلى بالتركيز، الجماهير المغربية تنتظر الكثير من الفريق ويجب نسيان هذه المشكلة الصغيرة. بكل تأكيد شعرنا بالإحباط لعدة ساعات لكن بعد ذلك يجب التركيز على عملنا وأن نبدأ هذه البطولة بشكل جيد".

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ولم يكن حمد الله ضمن تشكيلة رينار في كأس العالم 2018 وسبق أن اعتذر عن عدم الانضمام للمنتخب الوطني بينما ظهرت مشكلة جديدة في مباراة ودية هذا الشهر بعدما انتزع منه فيصل فجر الكرة ومنعه من تسديد ركلة جزاء. وأهدر فجر الركلة وخسر المغرب 1-صفر أمام غامبيا.

وقال يوسف آيت بناصر لاعب المغرب للصحفيين "أعتقد أن الأجواء النفسية لم تتأثر ونحن مستعدون للمباراة الأولى".

وتبدو المباراة الأولى الأسهل للمغرب في كأس الأمم قبل أن يخوض صداما قويا مع فريق رينار السابق منتخب ساحل العاج ثم جنوب إفريقيا في ختام منافسات المجموعة الرابعة.