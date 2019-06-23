زوجة أيمن أشرف تخرج عن صمتها وترد على اتهامه بالتحرش.. وعارضة الأزياء تعلن دليل براءة نجم الأهلي (صور)

كتب: ضياء السقا

رفضت ميرنا أبو النجا زوجة أيمن أشرف، مدافع المنتخب الوطني، اتهام زوجها بالتحرش بعارضة أزياء، فيما أعلنت الأخيرة دليل براءة نجم الأهلي.

وقالت ميرنا عبر حسابها بانستجرام: "علشان بس الزيطة المعمولة علي لعيبة المنتخب، ياريت منمسكش لبعض علي كلة زلة ،أحتنا محدش يعرف عننا حاجة علشان ستر ربنا ، مش مصدقة أن مفيش شابا بيكلم بنات علي إنستجرام وغيره".

وأضافت زوجة مدافع الأهلي: "اللي يخصني هو جوزي والموضوع أن البنت عايزة تتشهر على حساب لاعبي المنتخب، كنت فاتحه الأكونت بتاع أيمن لقيت بنت عاملة لايكات كتير جدا علي كل صوره تقريبا هوا منزلها لفتت إنتاهي جدا دخلث عندها فتحت الأستوري بالغلط بس ده الي حصل فجأه نزلت ستوري عليهم انهم بيدايقوها يعني إيه أشوف جوزي بيتقال عليهم كلام مهين عشان بس فتحت ستوري بالغلط، هل هوا حرام أفتع أستوري بتاعت حد مشهور؟ علي كده كل بنات وشباب مصر مش محترمين ؟ “.

وتابعت زوجة الظهير الأيسر: "ليه أشهر بيهم كده وماشاء الله كل صفحة نزلت كلام مسي، جدا عليهم بعد ما كانوا رجاله وفازوا وهيجيولنا البطولة بقو بيتشتموا ويتهزأو ياريت كفايه حد يمنشنها أو ينزل عن الموضوع ده عشان متعملش اللي هيا عيزاه وتتشهر على قفاهم”.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، حالة من الجدل بعد اتهام عارضة أزياء مصرية، 4 لاعبين من منتخب مصر، بالتحرش اللفظي بها، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام.

ونشرت عارضة أزياء، تدعى مريهان، مقطع فيديو، عبر حسابها بانستجرام، -قبل أن تقدم على مسحه- اتهمت خلاله، الرباعي عمرو وردة ومحمود حمدي "الونش" وأيمن أشرف وأحمد حسن "كوكا" بالتحرش بها لفظيًا، من خلال إرسال الأول والثاني رسائل لها في نفس التوقيت، وأن هناك ما يشبه ”الرهان“ على مواعدتها.

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وعرضت الفتاة، خلال الفيديو، صور من المحادثات الخاصة بها، والتي توضح أن عمرو وردة دخل لها على الخاص وكتب “بوكسينج ها ها ها ” تعليقًا على البوست الخاص بها، فيما علق الونش على البوست برسالة تحمل علامة الإعجاب يصحبها علامة قلب على الشات بينهما.

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براءة أيمن أشرف

من جانبها أكدت عارضة الأزياء أن أيمن أشرف لم يقم بالتحرش بها قائلة، "للتوضيح أيمن أشرف مبعتش رسايل، هو شاف الستوري عندي وخلاص علشان كده اسمه طلع علشان محدش يقول حاجه مقلتهاش".