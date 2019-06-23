القصة الكاملة لاتهام عارضة أزياء 4 من لاعبي المنتخب بالتحرش بها.. وثورة غضب جماهيرية (فيديو وصور)

كتب: ضياء السقا

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، حالة من الجدل بعد اتهام عارضة أزياء مصرية، 4 لاعبين من منتخب مصر، بالتحرش اللفظي بها، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام.

ونشرت عارضة أزياء، تدعى مريهان، مقطع فيديو، عبر حسابها بانستجرام، -قبل أن تقدم على مسحه- اتهمت خلاله، الرباعي عمرو وردة ومحمود حمدي "الونش" وأيمن أشرف وأحمد حسن "كوكا" بالتحرش بها لفظيًا، من خلال إرسال الأول والثاني رسائل لها في نفس التوقيت، وأن هناك ما يشبه ”الرهان“ على مواعدتها.

وعرضت الفتاة، خلال الفيديو، صور من المحادثات الخاصة بها، والتي توضح أن عمرو وردة دخل لها على الخاص وكتب “بوكسينج ها ها ها ” تعليقًا على البوست الخاص بها، فيما علق الونش على البوست برسالة تحمل علامة الإعجاب يصحبها علامة قلب على الشات بينهما.

وكتبت مريهان: “عملت ستوري إمبارح واليوم كان جميل لحد ما ظهر عندي الناس دي اللي هما عمرو وردة وأحمد كوكا وأيمن أشرف وحمدي الونش، وردة دخل كتبلي على الخاص بوكسينغ هاها، وبعده الونش عملي علامة قلب ولحد كده عادي مفيش مشكلة.. واحد من الأساتذة بعت يقولي أنا هعرف أجيب رقمك وانتى متعرفيش أنا مين وأنا محدش يطنشني دي بقى مش مظبوط، وللأسف عندنا في مصر لما بيحبوا حد في مصر لما بيحبوا حد بيطلعوه السماء كأنه بطل، والواقع غير كده خالص، إحنا في مصر لو أنت بنت يبقى الغلط عليكي تلقائي بس إحنا هنا مش في مصر”.

وكشفت مريهان عن إحدى الرسائل، التي يطلب منها عمرو وردة الذهاب معه الى اليونان.

وأضافت: "يا ريت الأساتذة يركزوا عالبطولة اللي الراجل الغلبان عندنا في مصر بيستلف ثمن الشاي عشان ينزل يتفرج عليكوا ده ما يجيلوش غلطة، والأستاذ اللي بيقولي انتي مش عارفة أنا مين؟ لا معرفش.. بس عرفت بقى لما سألت وعرفت إن ليك سوابق في المواضيع دي والكل عارفها”.

وتابعت: “يا جماعة خدوا بالكم قبل ما تتجرأوا وتعملوا لايك لصورة المنتخب، واضح أن اللعيبة سايبة البطولة وقاعدين على إنستغرام بيتفرجوا.. مجال مقرف فعلا”.

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براءة أيمن أشرف

بعد ذلك تراجعت الفتاة عن اتهام أيمن أشرف وأحمد حسن كوكا بالتحرش قائلة، "للتوضيح أيمن أشرف مبعتش رسايل، هو شاف الستوري عندي وخلاص علشان كده اسمه طلع علشان محدش يقول حاجه مقلتهاش".

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وفي سياق متصل، سادت حالة من الغضب بين الجماهير على السوشيال ميديا، وأبدت غضبها من عدم تركيز بعض اللاعبين، خلال معسكر البطولة.

جانب من التعليقات الغاضبة: