شكرا لقرائتكم خبر عن أمم أفريقيا: "الأفيال" تصطدم بـ"الأولاد" في لقاء التحدي والان مع التفاصيل

رغم الأفضلية الواضحة التي يمتلكها منتخب جنوب أفريقيا في مواجهاته السابقة مع نظيره الإيفواري، تبدو المباراة بين الفريقين، غداً الإثنين، هي المواجهة التي لم يكن يتمناها منتخب "الأولاد" في بداية مسيرته ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

يستهل الفريقان مسيرتهما في البطولة بمواجهة مثيرة فيما بينهما على إستاد السلام بالقاهرة، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة التي توصف بأنها مجموعة "الموت"، حيث تضم معهما أيضاً المنتخب المغربي، إضافة للمنتخب الناميبي وهو الوحيد في هذه المجموعة الذي لم يسبق له الفوز بلقب البطولة.

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وتمثل هذه المباراة واحدة من مواجهتين في غاية الصعوبة ينتظرهما كل من الفريقين، بل إنها واحدة من ثلاث مباريات غاية في الصعوبة بهذه المجموعة، وهي المواجهات بين الفرق الثلاثة الكبيرة في هذه المجموعة، فيما ستكون مواجهة كل من هذه المنتخبات الثلاثة مع المنتخب الناميبي هي الأسهل على الأقل من الناحية النظرية.

ويدرك منتخبي الأولاد" و"الأفيال"، مدى أهمية تحقيق الفوز في المباراة الأولى له بهذه المجموعة العصيبة.

ولهذا، تمثل مباراة الغد مهمة انتحارية لكل من الفريقين في مواجهة الآخر، علما بأن كليهما عانى من تغييرات جذرية في السنوات الماضية.