شكرا لقرائتكم خبر عن أمم أفريقيا: تونس تسعى لبداية ناجحة أمام أنغولا والان مع التفاصيل

تتطلع تونس إلى بداية مظفرة لمشوارها في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم أمام أنغولا، في المجموعة الخامسة، غداً الإثنين، بإستاد السويس.

يأمل المنتخب التونسي بقيادة المدرب آلان جيريس، أن يستهل مشواره بشكل جيد، ليضع نفسه في موقف قوي للتأهل إلى الدور الثاني، في البطولة التي أحرز لقبها مرة واحدة حين استضافها على أرضه في 2004.

وتعتمد تونس على خبرة مدربها الفرنسي، الذي يشارك في كأس الأمم للمرة الخامسة، بعدما قاد الغابون في 2010، ومالي في 2012، والسنغال في 2015، ومالي قبل عامين، بالإضافة للثنائي المتألق يوسف المساكني، ووهبي الخزري، من أجل تحقيق انتصار معنوي في بداية مشواره في مصر.

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وتضم المجموعة الخامسة أيضاً مالي وموريتانيا في البطولة الموسعة التي تقام بمشاركة 24 فريقاً لأول مرة ارتفاعاً من 16.

ويدرك المنتخب التونسي أن التفوق على أنغولا سيضعه على مشارف التأهل لدور 16، على أمل كسر عقدة دور ربع النهائي، فيما بعد.

ولم تتجاوز تونس دور ربع النهائي منذ حصولها على لقبها الوحيد في 2004، رغم أنها تدخل البطولة دائماً ضمن الفرق المرشحة للتتويج.