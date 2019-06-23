شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الأحد والان مع التفاصيل

تلتقي كولومبيا مع باراغواي، وقطر مع الأرجنتين، في كوبا أمريكا 2019، بينما تلعب المغرب مع ناميبيا، والسنغال مع تنزانيا، والجزائر مع كينيا، في كأس أمم أفريقيا 2019.

وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الأحد 23 يونيو (حزيران):

كوبا أمريكا 2019

23:00 كولومبيا × باراغواي

23:00 قطر × الأرجنتين

كأس أمم أفريقيا 2019

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18:30 المغرب × ناميبيا

21:00 السنغال × تنزانيا

00:00 الجزائر × كينيا

كأس العالم للسيدات 2019

19:30 إنجلترا × الكاميرون

23:00 فرنسا × البرازيل