شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الأحد والان مع التفاصيل
تلتقي كولومبيا مع باراغواي، وقطر مع الأرجنتين، في كوبا أمريكا 2019، بينما تلعب المغرب مع ناميبيا، والسنغال مع تنزانيا، والجزائر مع كينيا، في كأس أمم أفريقيا 2019.
وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الأحد 23 يونيو (حزيران):
كوبا أمريكا 2019
23:00 كولومبيا × باراغواي
23:00 قطر × الأرجنتين
كأس أمم أفريقيا 2019
18:30 المغرب × ناميبيا
21:00 السنغال × تنزانيا
00:00 الجزائر × كينيا
كأس العالم للسيدات 2019
19:30 إنجلترا × الكاميرون
23:00 فرنسا × البرازيل
كانت هذه تفاصيل خبر أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.