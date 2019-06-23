شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الجزائر يعتزل كرة القدم تزامناً مع "الكان" والان مع التفاصيل
أعلن النجم الدولي الجزائري السابق كريم زياني، قبل ساعات، اعتزاله كرة القدم بعد مشوار حافل دام سنوات، تزامناً مع انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية بالقاهرة.
وكشف موقع ديزاد فووت، أن نجم "الخضر" السابق وضع حداً لمشواره الكروي، وأنه سيبقى داخل أسوار فريقه الحالي أورليون الفرنسي ولكن في مجال التدريب.
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