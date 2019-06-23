شكرا لقرائتكم خبر عن الجماهير الإنجليزية تطالب بسحب مونديال 2022 من قطر والان مع التفاصيل
تمني الجماهير الإنجليزية نفسها بخطوة منصفة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسحب حق تنظيم مونديال 2022 من دولة قطر ومنحه لبلدها، بعد اقتران اسم الأولى بشبهات فساد كانت سببا في منحها تنظيم البطولة.
ووفقاً للعين الإخبارية، يأتي ذلك بالتزامن مع إلقاء القبض على ميشيل بلاتيني، الرئيس الأسبق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"بعدما وُجهت له اتهامات جديدة بشأن فساد يتعلق بمنح قطر تنظيم بطولة كأس العالم 2022.
صحيفة "الصن" البريطانية، حرصت على نقل ردود فعل الجماهير الإنجليزية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب القبض على بلاتر، والتي جاءت كلها منادية بمنح بلادهم حق تنظيم البطولة.
وقال متابع: "أتمنى منح تنظيم مونديال 2022 إلى إنجلترا، لا أحد يريد الذهاب إلى قطر"، وعلق آخر: "إذا تم تجريد قطر من حق تنظيم المونديال، فإن إنجلترا هي الدولة الوحيدة التي لها الحق في تنظيم البطولة".
وغرد متابع: "إنجلترا هي مهد كرة القدم ولديها العديد من الملاعب وبنية تحتية رائعة، يجب أن نسترد حقنا في استضافة مونديال 2022"، فيما قال أخير: "يجب أن يعود الحق لأصحابه، وأن يكون مونديال 2022 في منزله بإنجلترا".
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