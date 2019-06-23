شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء برشلونة يكشفون عن حاجتهم لهؤلاء اللاعبين والان مع التفاصيل
أعلنت صحيفة الموندو ديبورتيفو الأسبانية، عن نتائج تصويت أعضاء نادي برشلونة الأسباني، حول من يحتاج الفريق للتعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية للعام الجاري.
وأكدت الصحيفة، أن التصويت جاء كالتلي"ماتيس دي ليخت 48.8%، كليان مبابي 32.4%، انطون جريزمان 9.6%، نيمار 3.6%، لاماسيا 2.8%، ريكي بويغ 0.8%، وامتنع 2% عن التصويت".
فيما كشفت شبكة "سكاي" ايطاليا ، أن ماتيس دي ليخت اقترب من الانضمام لليوفنتوس مقابل 62 مليون جنيه استرليني بما يعادل "78.99 مليون دولار".
مما يجعل امبابي في مقدمة طلبات أعضاء نادي برشلونة الاسباني.
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