شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة كراكوف البولندية تستضيف دورة الألعاب الأوروبية 2023 والان مع التفاصيل

أكدت اللجنة الأولمبية الأوروبية، اليوم السبت، اختيار مدينة كراكوف البولندية، لاستضافة دورة الألعاب الأوروبية المقبلة، والمقررة في 2023.

كانت كراكوف هي المدينة الوحيدة التي تقدمت بطلب استضافة الدورة.

وتقام بعض فعاليات الدورة في منطقة مالوبولسكا المحيطة بمدينة كراكوف.

وبهذا تظل هذه الدورة في أوروبا الشرقية، حيث استضافت باكو عاصمة أذربيجان الدورة الأولى 2015، فيما تستضيف العاصمة البيلاروسية مينسك فعاليات الدورة الثانية حالياً.