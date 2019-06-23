شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب "الخضر" رياض محرز: لست قلقاً من شارة القيادة والان مع التفاصيل

وجه لاعب المنتخب الجزائري لكرة القدم، رياض محرز،رسالة قوية إلى مشعي "الخضر" بأنه غير قلق من ارتدائه شارة القيادة خلال مباريات كأس أمم أفريقيا، المقامة حالياً في مصر.

ووفقاً لموقع 24 قال محرز، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم السبت: "أنا مُستعد لإرتداء شارة القائد، إنها مسؤولية كبيرة جداً، وسأقوم بدوري سواء داخل الملعب أو خارجه، هذا لا يُقلقني".

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من جانبه أكد المدير الفني للمنتخب الجزائري، جمال بلماضي، أن مباراة الفريق أمام نظيره الكيني، غداً الأحد، في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمصر، لن تكون سهلة على الإطلاق.

وقال بلماضي في المؤتمر الصحافي لفريقه قبل مباراة الغد: "نلعب هذه البطولة بكل تركيز وجئنا من أجل الفوز باللقب، شيء جيد للغاية أن نخوض هذه البطولة بعدما توج أكثر من لاعب في منتخب الجزائر ببطولات مع أنديتهم في أوروبا، وهو أمر إيجابي لصالح المنتخب".

وأضاف: "لدي ثقة كبيرة في كل اللاعبين، ولن يتأثر المنتخب بغياب أي لاعب، وسنبذل أقصى ما بوسعنا للظهور بشكل جيد وتعويض المشاركات السابقة".