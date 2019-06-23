شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب السنغال : لن نستهين بتنزانيا.. وماني يمنحنا القوة والان مع التفاصيل

أكد المدير الفني للمنتخب السنغالي، أليو سيسيه، أن فريقه جاهز تماماً لمباراته الأولى في بطولة كأس أمم أفريقيا، والتي يلتقي فيها نظيره التنزاني، غداً الأحد، على إستاد "الدفاع الجوي"، مشيراً إلى أنه استعد جيداً لهذه المباراة.

أوضح سيسيه أن فريقه لن يستهين بالمنتخب التنزاني الذي يضم لاعبين أو ثلاثة لاعبين مميزين، مشيراً إلى أنه يحترم منافسه التنزاني، وسيتعامل مع اللقاء بجدية كبيرة.

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وعن المنتخب الجزائري الذي يتنافس معه أيضاً في نفس المجموعة، أكد سيسيه أن الجزائر فريق قوي جداً، وبه لاعبين على مستوى عال، وعلى رأسهم رياض محرز، ولكن هذا الأمر لا يخيفه، وأنه يثق جداً في فريقه.

وشدد سيسيه على أنه يتعامل مع كل مباراة على حدة.

وأضاف: "وجود ساديو ماني أمر مهم للغاية بالنسبة للمنتخب السنغالي، لأنه لاعب ويتمتع بمستوى عال، وفوزه مع فريقه ليفربول الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا سيكون دافعاً قوياً وشيئاً إيجابياً للغاية.