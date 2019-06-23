شكرا لقرائتكم خبر عن إنفانتينو يغادر القاهرة بعد حضور افتتاح الأمم الأفريقية والان مع التفاصيل

غادر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السويسري جيانى إنفانتينو، القاهرة، اليوم السبت، عقب حضوره حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية. كان إنفانتينو وصل القاهرة الخميس لحضور الحفل، بدعوة من الاتحاد الأفريقي للعبة "كاف"، وتواجد في إستاد القاهرة، وأبدى سعادته بالتواجد في حفل الافتتاح الذي وصفه بالمبهر.

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