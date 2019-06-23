شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهير الفن تتفاعل مع افتتاح أمم أفريقيا والان مع التفاصيل

تفاعل عدد كبير من مشاهير الفن في العالم العربي، مع حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا 2019، أمس الجمعة، في مصر، ومباراة "الفراعنة" أمام زيمبابوي، التي انتهت بفوز صاحب الضيافة 1-0، عن طريق محمود حسن تريزيغيه.

أبدى عدد كبير من المشاهير انبهارهم بحفل الافتتاح الرائع، وسعادتهم بتحقيق المنتخب المصري الفوز في المباراة الافتتاحية، حيث كانت أبرز المغردات على تويتر الفنانة اللبنانية إليسا التي أعلنت دعمها لـ"الفراعنة" بسبب محمد صلاح، وقالت: "كلنا بنشجعها، لعيون محمد صلاح وكل الجدعان، قلبي على أرض الملعب مع كل المحبين اللي ناطرين يحتفلوا بالأبطال".

أما الفنان اللبناني سامو زين أشاد بحفل الافتتاح الرائع، مغرداً: "هذه هي الأسطورة.. مصر مصدر الحضارة وقلب أفريقيا والدول العربية".

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كما شارك النجم المصري عمرو دياب في التعليق على حفل الافتتاح ونشر تغريدة قال فيها: "مبروك لمصر افتتاح عالمي رائع ومبهر يليق باسم مصر".

ونشر الفنان المصري أشرف عبدالباقي صورة مكتوب عليها شجع مصر عبر حسابه في إنستغرام وعلق قائلاً: "كل الدعم والتوفيق لمنتخبنا المصري في بطولة كأس أمم أفريقيا.. 100 مليون بيقولوا يا رب".

في المقابل وجه الفنان ولاعب الكرة السابق أحمد صلاح حسني، رسالة دعم وتشجيع إلى لاعبي المنتخب الوطني، وغرد على تويتر: "بالتوفيق لرجالة مصر أمام زيمبابوي في افتتاح بطولة أمم أفريقيا اليوم.. وكلمتي لهم قاتلوا من أجلنا ونحن سنقاتل من أجلكم في المدرجات.. أمم أفريقيا غير كأس العالم في روسيا، كنا نحتفل بمرور (28 عاماً) على آخر بطولة تأهلنا فيها لكأس العالم، هذا التفكير كان خطأ لكن هنمشيها، كان هناك مبرر لما حدث، لكن أمم إفريقيا مش احتفال، المعسكر لابد أن يكون محكم واللاعبين يأخذوا الأمور بجدية شديدة، لأن الأمور لن تمر كما مرت في كأس العالم، الحمل سيكون كبيراً على محمد صلاح، الجميع سيضع عليه آمالا كبيرة، لا نريد الضغط عليه، فقط نتركه يبدع في هدوء وهو سيعطيك النتيجة النهائية بامتياز، ولا ننسى باقي اللاعبين لأن يداً واحدة لن تصفق، والدليل ميسي مع الأرجنتين، نريد دعماً لكل اللاعبين بنفس القوة".