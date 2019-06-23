شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاقات كأس أفريقيا تشعل تويتر والان مع التفاصيل

سيطرت بطولة كأس أمم أفريقيا على اهتمامات المغردين في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك بعد الحفل الرائع الذي أقامته مصر، أمس الجمعة، في افتتاح نسخة 2019.

تصدرت العديد من الهاشتاقات تريندز تويتر في الإمارات، حيث كانت الهاشتاق الأبرز هو #شجع_مصر، الذي شهد تفاعلاً كبيراً من المغردين الذين أعلنوا تشجعيهم الكامل لـ"الفراعنة" في بطولة كأس أمم أفريقيا.

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في المقابل تصدر هاشتاق آخر بعنوان #مصر_زيمبابوي، والذي ظهر خلاله التفاعل الكبير أثناء مباراة المنتخبين في افتتاح البطولة القارية، حيث شهدت نقل حي ومباشر لجميع أحداث المباراة، والهجمات الخطرة، ولحظة إحراز المصري محمود حسن ترزيغيه هدف الفوز.

وتكرر الأمر نفسه مع هاشتاق #EGYZIM الذي تضمن تعليقات للعديد من المغردين الأجانب باللغة الإنجليزية، وأيضاً باللغة العربية، إذ غلب عليها وجود بعض المغردين من الدول الأفريقية، التي تابعت المباراة وتفاعلت معها.

أما من أكثر الهاشتاقات تفاعلاً كان #Africa الذي تضمن أكثر من 135 ألف تغريدة، خلال حفل افتتاح كأس أفريقيا، حيث أبدى الغالبية العظمى انبهارهم بحفل الافتتاح والعروض الرائعة التي تم تقديمها في إستاد القاهرة الدولي.