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أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم السبت

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تلتقي بوليفيا مع فنزويلا، وبيرو مع البرازيل، في كوبا أمريكا، بينما تقام 3 مباريات في كأس أمم أفريقيا، تجمع جمهورية الكونغو مع أوغندا، ونيجيريا مع بوروندي، وغينيا مع مدغشقر.

وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم السبت 22 يونيو (حزيران):

كوبا أمريكا 2019

 23:00 بوليفيا  ×  فنزويلا 

 23:00 بيرو  ×  البرازيل 

 كأس أمم أفريقيا 2019

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18:30  جمهورية الكونغو ×  أوغندا 

 21:00 نيجيريا  ×  بوروندي 

 00:00 غينيا  ×  مدغشقر 

 كأس العالم للسيدات 2019

 19:30 ألمانيا  ×  نيجيريا 

 23:00 النرويج  ×  أستراليا 

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