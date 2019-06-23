شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم السبت والان مع التفاصيل

تلتقي بوليفيا مع فنزويلا، وبيرو مع البرازيل، في كوبا أمريكا، بينما تقام 3 مباريات في كأس أمم أفريقيا، تجمع جمهورية الكونغو مع أوغندا، ونيجيريا مع بوروندي، وغينيا مع مدغشقر.

وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم السبت 22 يونيو (حزيران):

كوبا أمريكا 2019

23:00 بوليفيا × فنزويلا

23:00 بيرو × البرازيل

كأس أمم أفريقيا 2019

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18:30 جمهورية الكونغو × أوغندا

21:00 نيجيريا × بوروندي

00:00 غينيا × مدغشقر

كأس العالم للسيدات 2019

19:30 ألمانيا × نيجيريا

23:00 النرويج × أستراليا