شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم السبت والان مع التفاصيل
تلتقي بوليفيا مع فنزويلا، وبيرو مع البرازيل، في كوبا أمريكا، بينما تقام 3 مباريات في كأس أمم أفريقيا، تجمع جمهورية الكونغو مع أوغندا، ونيجيريا مع بوروندي، وغينيا مع مدغشقر.
وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم السبت 22 يونيو (حزيران):
كوبا أمريكا 2019
23:00 بوليفيا × فنزويلا
23:00 بيرو × البرازيل
كأس أمم أفريقيا 2019
18:30 جمهورية الكونغو × أوغندا
21:00 نيجيريا × بوروندي
00:00 غينيا × مدغشقر
كأس العالم للسيدات 2019
19:30 ألمانيا × نيجيريا
23:00 النرويج × أستراليا
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