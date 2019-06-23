شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب زيمبابوي: تفوقنا على مصر في الشوط الثاني والان مع التفاصيل

أكد المدير الفني لمنتخب زيمبابوي، صنداي شيزامغا، أن فريقه لم يلعب جيداً في الدقائق الأولى من مباراة مصر، بسبب القلق ورهبة البداية، قبل أن يدخل اللاعبون اللقاء تدريجياً، ومع نهاية الشوط الأول كان الفريق دخل أجواء اللقاء، وفقا لموقع 24.

قال في المؤتمر الصحافي بعد المباراة، إن فريقه في الشوط الثاني كان الأفضل، وصنع العديد من الفرص التي لم تسنح للتسجيل، وهنأ المنتخب المصري على الفوز، وحصد الثلاث نقاط.

وأضاف مدرب زيمبابوي، أن فريقه يجب عليه العمل أكثر من أجل التسجيل، متمنياً أن يكون الفريق أفضل في الجولة المقبلة.

وأوضح: "الأزمة المالية لم تؤثر على أداء الفريق أمام مصر، واتفقنا مع اتحاد الكرة على لعب المباراة والبطولة والمشكلة انتهت، والفريق يركز حالياً على مشواره في بطولة كأس أمم افريقيا.