شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب تشيلي يكشف سر عودة سانشيز لمستواه والان مع التفاصيل

أكد مدرب تشيلي، رينالدو رويدا، أنه لم يشك أبداً في عودة أليكسيس سانشيز "الهداف بالفطرة" إلى مستواه، بينما سجل المهاجم هدف الفوز 2-1 على الإكوادور في كأس كوبا أمريكا.

قال رويدا في مؤتمر صحافي: "ليس من السهل شرح ذلك، لكن سانشيز حضر إلى هنا وأظهر التزاماً كبيراً، وربما في مانشستر يونايتد لا يملك نفس الرابط العاطفي الذي يربطه بزملائه هنا".

Advertisements

وأضاف: "كان سيء الحظ لأن مانشستر يونايتد عانى من مشكلات لفترة، لذا لم يكن يملك التنظيم الموجود من حوله هنا، تعرض أيضا للإصابات وافتقر للثبات والاستمرارية".

وتابع: "أدينا عملاً رائعاً معه، ومنحناه دفئاً كبيراً وهو ما يحتاجه، لديه ارتباط خاص مع الفريق والمجموعة تحبه كثيراً".

واختتم: "يستطيع العودة لأنه هداف بالفطرة، لكنه كان قلقاً بعد الإصابات، أهتم بنفسه كثيراً، ولحسن الحظ نجح في استعادة مستواه".