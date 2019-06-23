انت الان تتابع توريس يحدد موعد مباراته الأخيرة قبل الاعتزال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المهاجم الإسباني فرناندو توريس

حدد المهاجم الإسباني فرناندو توريس موعد مباراته الأخيرة في ملاعب كرة القدم قبل الاعتزال.

وأكد توريس 35/ عاما/ أن مباراته الأخيرة ستكون يوم 23 آب/اغسطس المقبل.

وقال توريس الفائز مع منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم وكأس أمم أوروبا في مؤتمر صحفي في العاصمة اليابانية طوكيو "أنا هنا للإعلان عن اعتزالي لكرة القدم بشكل رسمي".

وأشار توريس الذي انضم لساجان توسو الياباني في تموز/يوليو 2018، إلى أنه سيخوض مباراته الاحترافية الأخيرة يوم 23 اغسطس بمواجهة تجمع بين فريقه وفيسيل كوبي وستشهد مشاركة ديفيد فيا وانييستا.

وأضاف "أن أقول وداعا لكرة القدم وأنا بجانب صديقي العزيز (اندريس) انييستا هو أمر لم أكن لأتخيله، واليابان ستجعل هذا الأمر ممكنا". وأشار "أيضا يوجد صديقي ديفيد فيا، الذي اقتسم معه أفضل اللحظات في تاريخ كرة القدم الإسبانية".

Advertisements

وتابع توريس "حاولت أن أجد لحظة تاريخية لخوض مباراتي الأخيرة، وأعتقد أن هذا هو الوقت المثالي".

وشدد توريس على أنه سيبذل كل ما في وسعه في أخر شهرين من مسيرته.

وأضاف "سأعطي كل ما بوسعي لمساعدة الفريق على تحسين وضعه الراهن، والذي ليس بالوضع الأفضل".

ويحتل ساجان توسو المركز الأخير في الدوري الياباني لكرة القدم مع انقضاء نصف الموسم.

وأوضح "لاحظت أنه في بعض الأحيان مستواي لا يصل للدرجة التي اتطلع اليها".