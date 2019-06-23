الامارات | لاعب شباب الأهلي يوضح حقيقة انتقاله للعين

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب شباب الأهلي يوضح حقيقة انتقاله للعين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب فريق شباب الأهلي، وليد حسين إن مقطع الفيديو الذي جرى تداوله مواقع التواصل الاجتماعية المختلفة خلال الساعات الماضية ويظهر فيه وهو يتحدث مع أحد الأشخاص عن الانتقال لصفوف فريق العين جرى تصويره في السابق.
وذكر وليد في توضيح اليوم الاحد عبر حسابه الشخصي في "انستغرام" من خلال ميزة التحديثات أن مقطع الفيديو قديم، وقال: "الفيديو المتداول قديم".
وتبحث شركة نادي العين لكرة القدم عن تعزيز صفوفها بلاعبين مواطنين وذلك بعد أن أكمل النادي ملف اللاعبين الأجانب بالتعاقد مع التوغولي لابا كودجو والجزائري عبدالرحمن مزيان والبرازيلي كايو كانيدو والاحتفاظ بالياباني تسوكاسا شيوتاني.
ويعد وليد حسين أحد أبرز اللاعبين القادرين على تعويض رحيل لاعب الوسط الدولي، عامر عبدالرحمن الذي انتهى عقده مع "الزعيم" ولا ترغب الإدارة في التجديد معه.
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