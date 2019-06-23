شكرا لقرائتكم عمر السعيد يحتفل اليوم بميلاده الـ 29... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل عمر السعيد مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، اليوم الأحد، بعيد ميلاده الـ 29 ، حيث أنه مواليد 23 يونيو 1990 .

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يشار إلى أن السعيد، انضم إلى فريق الزمالك بداية الموسم الماضى قادما من وادى دجلة ، حيث نجح فى خطف قلوب الجماهير البيضاء فى الدورى و الكونفدرالية هذا الموسم .

ويسعى السعيد إلى التتويج بلقب الدورى فى لقاءات الحسم المتبقية عقب إنتهاء البطولة الأفريقية .