عمر السعيد يحتفل اليوم بميلاده الـ 29...

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جدة - عمرو شويل يحتفل عمر السعيد مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، اليوم الأحد، بعيد ميلاده الـ 29 ، حيث أنه مواليد 23 يونيو 1990 .
يشار إلى أن السعيد، انضم إلى فريق الزمالك بداية الموسم الماضى قادما من وادى دجلة ، حيث نجح فى خطف قلوب الجماهير البيضاء فى الدورى و الكونفدرالية هذا الموسم .
ويسعى السعيد إلى التتويج بلقب الدورى فى لقاءات الحسم المتبقية عقب إنتهاء البطولة الأفريقية .
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