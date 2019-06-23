توريس ينهي مسيرته بمباراة أمام إنييستا وفيا

أعلن المهاجم الإسباني فرناندو توريس، اليوم الأحد، أنه سيخوض آخر مباراة له في كرة القدم الاحترافية في 23 أغسطس (آب) المقبل أمام فريق فيسيل كوبي الياباني الذي يلعب فيه مواطناه أندريس إنييستا، وديفيد فيا.

أكد توريس في مؤتمر صحافي بالعاصمة اليابانية طوكيو نظمه ناديه الحالي ساغان توسو: “أرغب في اعتزال كرة القدم بضمير مرتاح”.

وأشار إلى رغبته في توديع كرة القدم بمباراة لم يتخيلها قط أمام صديقيه إنييستا وفيا.

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وأضاف: “وجدت اللحظة المناسبة.. وأعتقد أنه الوقت المثالي للاعتزال”.

وأعلن توريس (35 عاماً) قرار اعتزاله من خلال فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لينهي مسيرته الكروية التي امتدت على مدار 18 عاماً.

وكان توريس قد انتقل لصفوف ساجان توسو في يوليو/تموز 2018 بعدما وقع عقدا مدته عام ونصف العام.