أعلن داني ألفيس، اليوم الأحد، أنه سيترك باريس سان جيرمان، بعد ساعات فقط من المشاركة مع البرازيل في الفوز 5-0 على بيرو في كأس كوبا أمريكا.
انضم الظهير الأيمن إلى النادي الفرنسي في 2017، بعد أن لعب لإشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس، لكنه لم يكشف عن خطوته التالية عقب مغادرة باريس.
وكتب ألفيس (36 عاماً) على إنستغرام: “تنتهي دورة أخرى في حياتي اليوم، وهي دورة مليئة بالانتصارات، وبها الكثير من الخبرات، أود توجيه الشكر إلى أسرة باريس سان جيرمان على الفرصة التي أتيحت لنا معاً لبناء صفحة في تاريخ النادي”.
وفاز ألفيس الذي أصبح قائداً للمنتخب البرازيلي بدلاً من نيمار في كوبا أمريكا الشهر الماضي، بالدوري الفرنسي مرتين، وكأس فرنسا مرة واحدة، في موسمين بإستاد بارك دي برينس.
كانت هذه تفاصيل خبر داني ألفيس يترك باريس سان جيرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.