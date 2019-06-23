داني ألفيس يترك باريس سان جيرمان

أعلن داني ألفيس، اليوم الأحد، أنه سيترك باريس سان جيرمان، بعد ساعات فقط من المشاركة مع البرازيل في الفوز 5-0 على بيرو في كأس كوبا أمريكا.

انضم الظهير الأيمن إلى النادي الفرنسي في 2017، بعد أن لعب لإشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس، لكنه لم يكشف عن خطوته التالية عقب مغادرة باريس.

وكتب ألفيس (36 عاماً) على إنستغرام: “تنتهي دورة أخرى في حياتي اليوم، وهي دورة مليئة بالانتصارات، وبها الكثير من الخبرات، أود توجيه الشكر إلى أسرة باريس سان جيرمان على الفرصة التي أتيحت لنا معاً لبناء صفحة في تاريخ النادي”.

وفاز ألفيس الذي أصبح قائداً للمنتخب البرازيلي بدلاً من نيمار في كوبا أمريكا الشهر الماضي، بالدوري الفرنسي مرتين، وكأس فرنسا مرة واحدة، في موسمين بإستاد بارك دي برينس.