ديل بوترو يجري جراحة ناجحة في الركبة اليمنى

أجرى لاعب التنس الأرجنتيني خوان مارتين ديل بوترو، جراحة ناجحة، إثر إصابته بقطع في عظمة رأس الركبة اليمنى الثلاثاء الماضي، أثناء مشاركته في بطولة كوينز المفتوحة للتنس.

أصيب ديل بوترو (30 عاماً) بعد أن انزلقت قدمه في مباراته أمام الكندي دينيس شابوفالوف في الدور الأول بالبطولة التي تقام على الأراضي العشبية، ولكنه استكمل اللقاء وفاز 2-0.

ولكن عاودت الآلام اللاعب الملقب بـ”برج تانديل” لتجبره على الانسحاب من البطولة، حيث كان منتظراً أن يواجه الإسباني فيليسيانو لوبيز في الدور الثاني.

وكان ديل بوترو أصيب في الركبة نفسها العام الماضي، واضطر للغياب عن الملاعب على مدار الأسابيع الأربعة الأخيرة من 2018.