رياضة | مفاجأة في تشكيل منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة في تشكيل منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس المكسيكى خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر إجراء تغيير في تشكيل الفراعنة أمام الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية من المجموعة الأولى بكأس الأمم الإفريقية 2019.

وينوي أجيري الدفع بأحمد علي في خط الهجوم على حساب مروان محسن الذي شارك في مباراة زيمبابوي الأولى التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف محمود حسن تريزيجيه.

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وتقام مباراة منتخب مصر والكونغو الديمقراطية يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثانية من المجموعة الأولى.