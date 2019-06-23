رياضة | داني ألفيس يرحل عن باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داني ألفيس يرحل عن باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن داني ألفيس ظهير أيمن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي رحيله عن الفريق بعد ساعات فقط من المشاركة مع البرازيل في الفوز 5-0 على بيرو في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم وتسجيل هدف.

وانضم الظهير الأيمن إلى النادي الفرنسي في 2017 بعد أن لعب لأشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس، لكنه لم يكشف عن خطوته التالية عقب مغادرة باريس.

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وكتب ألفيس على إنستجرام: "تنتهي دورة أخرى في حياتي اليوم، وهي دورة مليئة بالانتصارات وبها الكثير من الخبرات.. أود توجيه الشكر إلى أسرة باريس سان جيرمان على الفرصة التي أتيحت لنا معا لبناء صفحة في تاريخ النادي".

وفاز ألفيس مع باريس بالدوري الفرنسي مرتين وكأس فرنسا مرة واحدة في موسمين باستاد بارك دي برينس.