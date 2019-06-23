رياضة | نيمار يخرج مهزوما من خناقة برشلونة وباريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يخرج مهزوما من خناقة برشلونة وباريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحصول على راتب خرافي حال عودته إلى فريق برشلونة الإسباني خلال الميركاتون الصيفي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة يشترط على نيمار أن يضحي بجزء من راتبه الضخم في سان جيرمان (36 مليون يورو) من أجل العودة إلى كامب نو.

وأوضحت أن نيمار سيحصل على راتب سنوي يبلغ 22 مليون يورو، وهو الرقم الذي كان سيتقاضاه عقب تجديد عقده مع برشلونة قبل الرحيل إلى سان جيرمان في صيف 2017.

وأشارت إلى نيمار مستعد للتضحية بفارق الـ14 مليون يورو بين راتبه الحالي والمستقبلي من أجل العودة إلى فريق برشلونة الإسباني في ظل الأزمة المشتعلة مع ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الذي هاجمه بدعوى أنه لم يجبره على الانتقال للفريق الباريسي.